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Пандемия коронавируса ,  
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Глава РФПИ оценил число информационных атак на «Cпутник V»

Фото: Абзал Калиев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Абзал Калиев / Sputnik / РИА Новости

Более 200 информационных атак на «Спутник V» зафиксировали в последние месяцы, рассказал Кирилл Дмитриев — гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), при поддержке которого был разработан препарат, передает ТАСС.

Одной из таких атак, по словам Дмитриева, можно считать сообщения об отказе Венгрии зарегистрировать российскую вакцину, которые появились в конце декабря прошлого года.

«Теперь мы можем точно заявлять, что эта информационная атака — одна из более чем двухсот за последние несколько месяцев — также оказалась ложной», — сказал глава РФПИ.

31 декабря 2020 года агентство Reuters, ссылаясь на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергея Гуляша написало, что Венгрия не будет закупать российскую вакцину напрямую. Дмитриев назвал эту информацию фейком и заявил, что Москва готова поставить всю необходимую вакцину к марту 2021 года.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. «Спутник V» при поддержке РФПИ также зарегистрировали и производят в странах ближнего зарубежья, Азии и Латинской Америки. 21 января российскую вакцину одобрила первая страна ЕС — Венгрия.

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Фото:sputnikvaccine.com

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Ранее социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины с 22 тыс. подписчиков, так как ее пытались взломать из американского штата Вирджиния.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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