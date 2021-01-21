Глава РФПИ оценил число информационных атак на «Cпутник V»

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Более 200 информационных атак на «Спутник V» зафиксировали в последние месяцы, рассказал Кирилл Дмитриев — гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), при поддержке которого был разработан препарат, передает ТАСС.

Одной из таких атак, по словам Дмитриева, можно считать сообщения об отказе Венгрии зарегистрировать российскую вакцину, которые появились в конце декабря прошлого года.

«Теперь мы можем точно заявлять, что эта информационная атака — одна из более чем двухсот за последние несколько месяцев — также оказалась ложной», — сказал глава РФПИ.

31 декабря 2020 года агентство Reuters, ссылаясь на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана Гергея Гуляша написало, что Венгрия не будет закупать российскую вакцину напрямую. Дмитриев назвал эту информацию фейком и заявил, что Москва готова поставить всю необходимую вакцину к марту 2021 года.