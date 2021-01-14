Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

При попытке зайти на страницу появляется уведомление, которое гласит, что от имени учетной записи выполнялись «необычные действия». Владельцы аккаунта попросили подписчиков написать руководству Twitter с просьбой о разблокировке

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Администрация социальной сети Twitter приняла решение заблокировать аккаунт российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы выясняем причины произошедшего. <...> Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ», — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что в аккаунте публиковалась «открытая и прозрачная» информация о вакцине. В частности, там сообщалось о предложении к компании AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины против COVID-19. «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов «Спутника V», — уточнили в РФПИ.

Страница вакцины «Спутник V» появилась в Twitter в августе прошлого года. За это время в аккаунте было опубликовано 322 твита. На страницу подписаны 22,7 тыс. пользователей. Сейчас при попытке зайти на страницу российской вакцины высвечивается следующее сообщение: «Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия».