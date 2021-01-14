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Пандемия коронавируса ,  
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Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

При попытке зайти на страницу появляется уведомление, которое гласит, что от имени учетной записи выполнялись «необычные действия». Владельцы аккаунта попросили подписчиков написать руководству Twitter с просьбой о разблокировке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Администрация социальной сети Twitter приняла решение заблокировать аккаунт российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы выясняем причины произошедшего. <...> Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ», — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что в аккаунте публиковалась «открытая и прозрачная» информация о вакцине. В частности, там сообщалось о предложении к компании AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины против COVID-19. «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов «Спутника V», — уточнили в РФПИ.

Страница вакцины «Спутник V» появилась в Twitter в августе прошлого года. За это время в аккаунте было опубликовано 322 твита. На страницу подписаны 22,7 тыс. пользователей. Сейчас при попытке зайти на страницу российской вакцины высвечивается следующее сообщение: «Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия».

Бразильцев начали вакцинировать «Спутником V»
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Фото:sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Препарат прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия. Позднее РФПИ договорился поставлять препарат в ряд стран. На первую неделю декабря фонд получил предварительные заявки на покупку 1,2 млрд доз вакцины из более чем 50 стран. Ожидается, что вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

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В конце ноября создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca совместные испытания препаратов. «Если они пойдут на новое клиническое испытание, мы предлагаем попробовать режим комбинирования вакцины AstraZeneca со «Спутником V», чтобы повысить эффективность. Комбинированные вакцины могут стать важными для ревакцинации», — отметили создатели российского препарата.

Минздрав Венесуэлы зарегистрировал «Спутник V»
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Фото:Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images


В AstraZeneca согласились с этим предложением, и с 11 декабря компания начала клинические испытания комбинации собственной вакцины от коронавирусной инфекции с российским препаратом «Спутник V». Как заявили в компании, исследования разных режимов применения вакцин помогут создать более гибкие графики вакцинации и предоставят медикам широкий выбор подходов для профилактики коронавируса. Ожидается, что объединение британской и российской вакцин приведет к усилению иммунного ответа.

Авторы
Михаил Юшков, Ирина Парфентьева
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