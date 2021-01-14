Twitter объяснил блокировку аккаунта российской вакцины «Спутник V»

Страницу вакцины пытались взломать, сообщили в Twitter. Попытки взлома исходили из американского штата Вирджиния. За время блокировки учетной записи на нее подписались почти 2 тыс. пользователей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Администрация сервиса микроблогов Twitter спустя час после блокировки аккаунта российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V» сняла ограничения на доступ к странице.

На нее снова можно беспрепятственно зайти. Ранее при попытке попасть на страницу высвечивалось уведомление следующего содержания: «Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия».

В новом твите «Спутника V» говорится, что руководство соцсети временно ограничило доступ к странице из-за возможной попытки взлома, которая совершалась из американского штата Вирджиния. Владельцы аккаунта поблагодарили администрацию Twitter за своевременную реакцию на попытку взлома.

О блокировке страницы «Спутника V» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили примерно в 20:30 мск. Причины произошедшего не назывались. В фонде отметили, что в аккаунте публиковалась «открытая и прозрачная» информация о вакцине, а также попросили всех подписчиков обратиться к администрации сервиса с просьбой разблокировать учетную запись.