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Пандемия коронавируса ,  
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Twitter объяснил блокировку аккаунта российской вакцины «Спутник V»

Страницу вакцины пытались взломать, сообщили в Twitter. Попытки взлома исходили из американского штата Вирджиния. За время блокировки учетной записи на нее подписались почти 2 тыс. пользователей
Twitter TWTR $45,64 -3,57% Купить
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Администрация сервиса микроблогов Twitter спустя час после блокировки аккаунта российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V» сняла ограничения на доступ к странице.

На нее снова можно беспрепятственно зайти. Ранее при попытке попасть на страницу высвечивалось уведомление следующего содержания: «Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия».

В новом твите «Спутника V» говорится, что руководство соцсети временно ограничило доступ к странице из-за возможной попытки взлома, которая совершалась из американского штата Вирджиния. Владельцы аккаунта поблагодарили администрацию Twitter за своевременную реакцию на попытку взлома.

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»
Технологии и медиа
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

О блокировке страницы «Спутника V» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили примерно в 20:30 мск. Причины произошедшего не назывались. В фонде отметили, что в аккаунте публиковалась «открытая и прозрачная» информация о вакцине, а также попросили всех подписчиков обратиться к администрации сервиса с просьбой разблокировать учетную запись.

Страница вакцины «Спутник V» появилась в Twitter в августе прошлого года. За это время в аккаунте было опубликовано 323 твита. На страницу подписаны 24,3 тыс. пользователей. За время блокировки страницы на нее подписались почти 2 тыс. пользователей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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Автор
Михаил Юшков
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