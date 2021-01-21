В Буйнакске продлили ограничения на посещение школ и детсадов

Фото: Вторая Школа Города Буйнакск / Facebook

В дагестанском Буйнакске продлили ограничение на посещение школ и детсадов из-за массового отравления, школьников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

«Сегодня на городском оперштабе было принято решение о продлении ограничений работы школ и детских садов города до 24 января включительно», — заявили в администрации города.

Все образовательные организации в городе приостановили работу 13 января 2021 года после массового отравления нескольких десятков детей, о котором стало известно накануне. У детей поднялась температура, были тошнота, рвота, расстройство кишечника.

Причиной отравления стала загрязненная водопроводная вода, установил Роспотребнадзор. Ведомство сообщило, что в воде были найдены возбудители дизентерии (шигеллы). По факту отравления местное управление СК открыло уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 18 января правоохранительные органы задержали и.о. директора водоканала в Буйнакске.