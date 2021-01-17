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Число отравившихся водой из-под крана в Буйнакске превысило 300 человек

За последние два дня число обратившихся к медикам увеличилось на 100 с лишним человек. Власти заявляли, что источником заражения была загрязненная водопроводная вода, в которой обнаружили возбудителя дизентерии
Заседание городского оперативного штаба в дагестанском Буйнакске
Заседание городского оперативного штаба в дагестанском Буйнакске (Фото: gorod_buynaksk / Instagram)

Число обратившихся к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске возросло со 196 до 303 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

«Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 — дети», — говорится в сообщении.

В госпитализации, как уточнили в мэрии, нуждались 199 человек, из которых 170 — дети. Сейчас в больнице остаются 70 пациентов (43 ребенка). За последние сутки из медицинского учреждения выписали 34 пациента, в то время как поступивших было лишь десять. «Уже наблюдается положительная динамика», — отметили власти города.

О массовом отравлении в Буйнакске власти Дагестана сообщили 12 января. Тогда в больницы доставили 34 ребенка от двух до 13 лет с температурой, тошнотой, рвотой и расстройством кишечника. В течение следующих двух дней количество отравившихся продолжило расти и впоследствии превысило 100 человек. 15 января сообщалось о 196 жителях города с отравлением. В Следственном комитете завели уголовное дело по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Число отравившихся водой в Буйнакске выросло почти вдвое
Общество
Фото:gorod_buynaksk / Instagram

В связи с произошедшим в Буйнакске на неделю приостановили работу всех детских садов и школ. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили РБК, что источником заражения явилась загрязненная водопроводная вода, в которой обнаружили возбудителя дизентерии (шигелла). Специалисты ведомства также сообщили, что водоснабжение и водоотведение Буйнакска осуществляется с нарушениями санитарно-эпидемиологических и технических норм.

Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев в беседе с РБК заявил, что очаг распространения инфекции уже локализован. «Мы знаем, откуда это исходило, полностью меры предприняты, проводится гиперхлорирование. В целом обстановка спокойная. <...> Источник маленький, он закрыт на время, пока полностью не будет проведено гиперхлорирование», — рассказал он.

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Михаил Юшков
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