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Пандемия коронавируса ,  
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Число перебежчиков из Северной Кореи в Южную сократилось из-за COVID-19

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Число перебежчиков из Северной Кореи в Южную резко сократилось из-за закрытых границ на период пандемии. В прошлом году границу двух стран незаконно пересекли всего 229 человек, что значительно ниже показателя 2019 года, когда таких было 1047 человек. Об этом со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи сообщило корейское информационное агентство Yonhap News.

Обычно перебежчики из Северной Кореи выезжают (например, для работы) в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Вьетнам или Китай, а затем попадают в Южную Корею.

Гимнаст перепрыгнул трехметровый забор и бежал из Северной Кореи
Общество
Фото:Ahn Young-joon / AP

Однако границы Северной Кореи закрыты с января прошлого года из-за опасений распространения COVID-19. Осложняет ситуацию для перебежчиков и то, что многие из них ехали в Южную Корею через Китай, который был очагом распространения вируса, пишет Yonhap News.

Северная Корея не раскрывает статистику по числу заболевших COVID-19. В июле 2020 года КНДР сообщила лишь об одном случае подозрения на COVID-19.

Тогда Центральное телеграфное агентство Кореи передавало, что вероятный заразившийся незаконно пересек границу. Все контактировавшие с ним были отправлены на карантин. В то же время, по данным южнокорейского издания JoongAng Ilbo, первый случай заражения в КНДР был выявлен еще в феврале. Собеседник издания сообщил, что коронавирус был обнаружен у жительницы Пхеньяна, недавно приехавшей из Китая.

Летом 2020 года лидер Северной Кореи, председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын заявил, что в стране нет ни одного заболевшего благодаря «дальновидности руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа».

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