Число перебежчиков из Северной Кореи в Южную сократилось из-за COVID-19

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Число перебежчиков из Северной Кореи в Южную резко сократилось из-за закрытых границ на период пандемии. В прошлом году границу двух стран незаконно пересекли всего 229 человек, что значительно ниже показателя 2019 года, когда таких было 1047 человек. Об этом со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи сообщило корейское информационное агентство Yonhap News.

Обычно перебежчики из Северной Кореи выезжают (например, для работы) в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Вьетнам или Китай, а затем попадают в Южную Корею.

Однако границы Северной Кореи закрыты с января прошлого года из-за опасений распространения COVID-19. Осложняет ситуацию для перебежчиков и то, что многие из них ехали в Южную Корею через Китай, который был очагом распространения вируса, пишет Yonhap News.

Северная Корея не раскрывает статистику по числу заболевших COVID-19. В июле 2020 года КНДР сообщила лишь об одном случае подозрения на COVID-19.