Гимнаст перепрыгнул трехметровый забор и бежал из Северной Кореи

Фото: Ahn Young-joon / AP

Гражданин Северной Кореи в начале ноября совершил побег из страны, перепрыгнув трехметровый забор на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на сеульского чиновника.

По данным издания, беглец — мужчина невысокого роста, ему больше 20 лет и в прошлом он занимался гимнастикой. Сейчас он находится в Сеуле под следствием — южнокорейские власти выясняют мотивы его побега.

Гражданина КНДР дважды заставили перепрыгнуть через забор, чтобы подтвердить его слова о способе пересечения границы; по одной из версий, он мог взобраться на забор с помощью шеста.

Южнокорейские пограничники сообщили, что на заборе вдоль границы не было никаких внешних изменений, но, по их словам, колючая проволока в одном месте выглядела прижатой. Также они выясняют, почему датчики на заборе не сработали.