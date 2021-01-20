В Москве выявили минимальное число новых случаев коронавируса с 1 октября

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за последние сутки зарегистрировали 2452 случая заражения коронавирусом, передает оперативный штаб. Это стало минимальным показателем с 1 октября, когда обнаружили 2424 зараженных.

За сутки в столице вылечились 4770 пациентов с коронавирусом, госпитализировали 1234 зараженных. Умерли за сутки 65 заболевших, что стало минимумом со 2 ноября, когда скончались 63 человека.

При этом накануне, 19 января, в столице умерло рекордное число заболевших COVID-19 за сутки — 84.

Общее число заражений в Москве превысило 900 тыс. Умерли за весь период 12 690 человек, выздоровели — более 752,6 тыс.