В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с ноября

За минувшие сутки в стране выявили 21,1 тыс. заразившихся — показатель заболеваемости коронавирусом падает уже на протяжении недели

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 21 152 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал наименьшим с 18 ноября. Тогда в стране коронавирус обнаружили у 20 985 человек; всего за период пандемии COVID-19 выявили у 3 млн 633 тыс. 952 человек.

Показатель заболеваемости коронавирусом в России падает уже на протяжении недели. Так, в частности, 14 января зафиксировали 24 763, 17 января — 23 586, а накануне, 19 января, — 21 734 случая заболевания.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. У 2452 (11,6%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,59%.



По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: