В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с ноября

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
За что бухгалтера привлекут к субсидиарной ответственности Pro, 12:13 Металлурги отчитались о снижении цен на сырье перед совещанием у Путина Бизнес, 12:05 Миронов сообщил новое название партии после объединения Политика, 12:01 РБК Тренды запускают третий сезон подкаста «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  Трейдер превратил $13 тыс. в $160 тыс. за одну сделку с криптовалютой Крипто, 11:57 Загитова и Медведева стали капитанами команд на «Кубке Первого канала» Спорт, 11:53 Акции Alibaba взлетели на 9% после появления Джека Ма на публике Инвестиции, 11:44 Hyundai показал новые фотографии самого дешевого кроссовера Авто, 11:41 Как Трамп попрощался с американцами. Полное видео Политика, 11:40 Эксперты обсудили особенности госрегулирования БАДов Партнерский материал, 11:38 В Москве открыли пункты вакцинации в «ДЕПО» и в трех больших ТЦ Общество, 11:32 Время эффективности: как продлить срок службы коммерческого транспорта РБК и Gazpromneft, 11:27 Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России Общество, 11:27 В Англии вратарь забил гол от своих ворот. Видео Спорт, 11:25
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с ноября

За минувшие сутки в стране выявили 21,1 тыс. заразившихся — показатель заболеваемости коронавирусом падает уже на протяжении недели
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 21 152 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал наименьшим с 18 ноября. Тогда в стране коронавирус обнаружили у 20 985 человек; всего за период пандемии COVID-19 выявили у 3 млн 633 тыс. 952 человек.

Показатель заболеваемости коронавирусом в России падает уже на протяжении недели. Так, в частности, 14 января зафиксировали 24 763, 17 января — 23 586, а накануне, 19 января, — 21 734 случая заболевания.

В Москве выявили минимальное число новых случаев коронавируса с 1 октября
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах России. У 2452 (11,6%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,59%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 3347;
  • Москва — 2452;
  • Московская область — 994;
  • Нижегородская область — 488;
  • Воронежская область — 389;
  • Свердловская область — 389;
  • Ростовская область — 388;
  • Красноярский край — 326;
  • Хабаровский край — 302;
  • Вологодская область — 301.

Больше всего случаев COVID-19 за весь период пандемии выявили в Москве (900,8 тыс.), Санкт-Петербурге (307 тыс.), Подмосковье (180,8 тыс.), Нижегородской (79 тыс.) и Свердловской (66 тыс.) областях.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

В стране за минувшие сутки умерли 597 человек с коронавирусом. Этот показатель стал максимальным с начала года. Абсолютный рекорд был установлен 24 декабря (635 летальных исходов).

Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Больше всего жертв за последние 24 часа выявили в Санкт-Петербурге — 72. В Москве скончались 65, в Подмосковье — 37, в Ростовской области — 27, Красноярском крае — 25 человек с коронавирусом. В число регионов с высокими суточными показателями смертности также попали Краснодарский край (19 человек), Нижегородская и Свердловская области (по 16), Воронежская область (15 человек), Якутия (12), Чувашия, Пермский и Алтайский края (по 11 человек), Вологодская область, Хакасия, Иркутская область (по 10).

За весь период пандемии в стране зафиксировали 67 220 летальных исходов, следует из данных штаба. Росстат приводит другую статистику, согласно которой общее число умерших от COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 заболеваемость
Материалы по теме
Петербург второй день подряд обогнал Москву по новым заболевшим COVID
Общество
В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID с начала года
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 января
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter