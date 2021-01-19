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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к лету

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России заболеваемость коронавирусом к лету может достичь минимума прошлого года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — отметила она.

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По словам эксперта, в России наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации. Как указала Пшеничная, пик заболеваемости мог быть уже пройден.

В то же время специалист предупредила, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова «немного вырасти», что характерно для сезонных инфекций. «Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика», — добавила она.

Эксперт также обратила внимание на то, что на эпидемический процесс влияют разные факторы, в том числе погода и соблюдение ограничений среди населения.

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В октябре заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекции может начать уменьшаться в феврале-марте 2021 года. Он предупреждал, что вирус нельзя остановить без формирования коллективного иммунитета у населения в объеме 60–70%.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский пояснял РБК, что говорить о сложившихся тенденциях заболевания, в том числе о его спаде можно только на основе суммарного анализа одной-двух недель. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечала, что вирус может меньше распространяться в очень холодную погоду. «В мороз как-то меньше люди заболевают: видимо, контактов меньше», — указывала она.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в России составило более 3,5 млн человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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