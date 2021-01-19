В Роспотребнадзоре спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 к лету

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В России заболеваемость коронавирусом к лету может достичь минимума прошлого года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — отметила она.

По словам эксперта, в России наметилась тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации. Как указала Пшеничная, пик заболеваемости мог быть уже пройден.

В то же время специалист предупредила, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова «немного вырасти», что характерно для сезонных инфекций. «Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика», — добавила она.