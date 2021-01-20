Белоруссия отреагировала на выход России из Договора по открытому небу

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Белоруссия проанализирует ситуацию с Договором открытого неба (ДОН) исходя из возможности практической реализации договора совместно с Россией, сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в интервью «РИА Новости». Комментарий Глаза также опубликован на сайте МИД Белоруссии.

«Будем анализировать складывающуюся ситуацию, в том числе в контексте практического осуществления ДОН Беларусью совместно с Россией в рамках группы государств-участников Договора», — сказал представитель белорусского МИД.

Глаз также описал текущую ситуацию с договором «эрозию системы международных отношений в области нераспространения» вооружений, за которой страна наблюдает «с тревогой и озабоченностью». По его словам, текущие проблемы вызваны с выходом США из договора по открытому небу, который ставит дальнейшую судьбу документа под вопрос.