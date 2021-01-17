Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Полеты еще в четыре страны, борьба с долларом. Главные новости РБК Общество, 18:18 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 18:16 Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу Политика, 17:59 Навальный вылетел из Берлина в Москву Политика, 17:46 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 17:27 Друг семьи опроверг возобновление карьеры Нурмагомедова Спорт, 17:22 Третья компания отказалась от спонсирования ЧМ по хоккею в Минске Спорт, 17:22 МИД не нашел содержательности в ответах Германии по Навальному Политика, 17:15 В «Спартаке» подтвердили переговоры о возвращении бывшего лидера команды Спорт, 17:11 В Москве похоронили Бориса Грачевского Общество, 17:02 В результате крушения сухогруза у берегов Турции погибли четыре человека Общество, 16:55 Власти Турции назвали причину потопления сухогруза Arvin Общество, 16:41 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 16:38 Во Внуково начали пропускать по билетам на самолет Политика, 16:30
Политика ,  
0 

Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу

Фото: Silas Stein / DPA / Global Look Press
Фото: Silas Stein / DPA / Global Look Press

Выход России из Договора по открытому небу не является сигналом администрации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу — это некая демонстрация для будущей администрации [США]. Это не то что не серьезный анализ, он просто неправильный», — сказала Захарова.

По ее словам, работать придется с теми же людьми, они не меняли свои тезисы.

СМИ узнали о будущем самолетов после разрыва Договора по открытому небу
Политика
Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН

Россия начала выход из договора 15 января. «В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — заявили в российском МИДе.

США вышли из договора 22 ноября. По мнению госсекретаря Майка Помпео, благодаря выходу из ДОН Америка станет более защищенной страной. В Кремле повод для выхода США из договора назвали «надуманным».

Мария Захарова Договор по открытому небу Джозеф Байден
Материалы по теме
СМИ узнали о будущем самолетов после разрыва Договора по открытому небу
Политика
В ФРГ назвали выход России из Договора по открытому небу серьезным ударом
Политика
Эксперты оценили шансы Байдена вернуть Россию в Договор по открытому небу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter