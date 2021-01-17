Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу

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Выход России из Договора по открытому небу не является сигналом администрации нового президента США Джозефа Байдена. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Меня удивило, когда один из главных редакторов нашего средства массовой информации, как раз либерального, сказал, что выход России из Договора по открытому небу — это некая демонстрация для будущей администрации [США]. Это не то что не серьезный анализ, он просто неправильный», — сказала Захарова.

По ее словам, работать придется с теми же людьми, они не меняли свои тезисы.

Россия начала выход из договора 15 января. «В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН», — заявили в российском МИДе.