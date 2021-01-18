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МИД Украины отреагировал на выход России из договора по открытому небу

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Выход России из Договора по открытому небу стал примером внешнеполитического курса Москвы, который направлен на «уничтожение европейской архитектуры безопасности и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права». Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Россия грубо нарушала договор в течение 2009—2020 годов, в частности путем сокращения зоны его применения из-за оккупацию частей территории Украины и Грузии», — заявили в украинском ведомстве.

Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу
Политика
Фото:Silas Stein / DPA / Global Look Press

Министерство сообщило, что за прошедшие пять лет Украина осуществила 50 наблюдательных полетов и приняла 53 наблюдательные миссии. Украинские дипломаты отметили чрезвычайную миссию США при участии Канады, ФРГ, Великобритании, Франции и Румынии в начале декабря 2018 года для «изучения ситуации в результате вооруженного нападения военно-морских и воздушных сил России на корабельно-катерную группу ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года»,

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года — ОБСЕ), он вступил в силу 1 января 2002 года. Договор предусматривает установление «режима открытого неба», который предполагает наблюдательные полеты над территорией друг друга с целью контроля за военной деятельностью и мониторинга кризисных ситуаций.

Российский МИД сообщил о начале процедуры выхода из договора 15 января из-за отсутствии прогресса в стабилизации действия документа. Европейская комиссия ранее заявила, что выход России из договора подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности Европы.

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США вышли из договора в ноябре 2020 года. Вашингтон объяснял это нарушением Москвой положений соглашения. В МИДе называли смешными предположения о том, что Россия использовала наблюдательные полеты в рамках договора для наведения вооружений.

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