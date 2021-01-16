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В ФРГ назвали выход России из Договора по открытому небу серьезным ударом

В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу «серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями». Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

«Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями и имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии», — говорится в сообщении МИД.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

В немецком МИДе считают, что «в собственных интересах России поддерживать конструктивный диалог о будущем Договора». Также в ведомстве отметили, что «все государства-участники недавно согласились обсудить различные предложения», сделанные Москвой после выхода США из договора. Кроме того, в сообщении говорится, что письме главе российского МИД Сергею Лаврову, которое было направлено в конце декабря, министр иностранных дел Хайко Маас и 15 европейских коллег сообщили, что хотят придерживаться Договора и его полной реализации».

Накануне МИД России объявил, что Москва приступила к внутригосударственным процедурам по выходу из ДОНа из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что начало процедуры выхода России из договора объясняется неприемлемой ситуацией вокруг соглашения после выхода США.

Договор по открытому небу приняли в 1992 году. К 2020 году его подписали 35 государств. Согласно документу, страны-участницы могут совершать полеты невооруженных летательных аппаратов над территориями друг друга в целях наблюдения.

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