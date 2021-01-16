В ФРГ назвали выход России из Договора по открытому небу серьезным ударом

В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу «серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями». Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter.

«Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями и имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии», — говорится в сообщении МИД.

В немецком МИДе считают, что «в собственных интересах России поддерживать конструктивный диалог о будущем Договора». Также в ведомстве отметили, что «все государства-участники недавно согласились обсудить различные предложения», сделанные Москвой после выхода США из договора. Кроме того, в сообщении говорится, что письме главе российского МИД Сергею Лаврову, которое было направлено в конце декабря, министр иностранных дел Хайко Маас и 15 европейских коллег сообщили, что хотят придерживаться Договора и его полной реализации».

Накануне МИД России объявил, что Москва приступила к внутригосударственным процедурам по выходу из ДОНа из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях.