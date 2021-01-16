В Еврокомисии оценили выход России из ДОНа

Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности Европы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

«Договор по открытому небу — ключевой элемент нашей архитектуры контроля над вооружениями и жизненно важная мера укрепления доверия и безопасности», — объяснили в комиссии.

По данным комиссии, с 2002 года в рамках этого соглашения были выполнены более 1500 разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств. Также в высшем органе исполнительной власти Европейского союза выразили надежду, что Россия все-таки пересмотрит свое намерение выйти из Договора.

Ранее заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казалет в разговоре с РБК

сообщил, что в НАТО приняли к сведению заявленное Россией намерение выйти из Договора по открытому небу. «Избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору по открытому небу на некоторое время подорвало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе», — говорил он.