Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
СМИ сообщили об отставке главы Минздрава США из-за штурма Капитолия Политика, 05:37 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 05:27 В Facebook и Instagram заработали аккаунты Дональда Трампа Политика, 05:15 И.о. главы Пентагона заявил об уважении к России в военной сфере Политика, 04:45 В Еврокомисии оценили выход России из ДОНа Политика, 04:26 Стрелковая ассоциация США заявила о банкротстве поcле штурма Конгресса Общество, 03:48 В Москве залило кипятком квартиры в шести подъездах Общество, 03:40 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 03:13 Власти сообщили о переброске в Вашингтон около 25 тыс. военнослужащих Политика, 03:07 В ООН оценили влияние пандемии на число мигрантов Общество, 02:42 Режиссер Балагов снимет для HBO эпизод сериала по игре The Last of Us Технологии и медиа, 02:25 В России заявили о готовности исследовать «Спутник V» на онкопациентах Общество, 01:52 «Мне только спросить»: плюсы и минусы телемедицины РБК Стиль и СберЗдоровье, 01:38 Мэр Нью-Йорка предупредил о нехватке вакцины от COVID-19 Общество, 01:31
Политика ,  
0 

В Еврокомисии оценили выход России из ДОНа

Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности Европы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

«Договор по открытому небу — ключевой элемент нашей архитектуры контроля над вооружениями и жизненно важная мера укрепления доверия и безопасности», — объяснили в комиссии.

В ФРГ назвали выход России из Договора по открытому небу серьезным ударом
Политика

По данным комиссии, с 2002 года в рамках этого соглашения были выполнены более 1500 разведывательных миссий над территориями всех подписавших его государств. Также в высшем органе исполнительной власти Европейского союза выразили надежду, что Россия все-таки пересмотрит свое намерение выйти из Договора.

Ранее заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казалет в разговоре с РБК
сообщил, что в НАТО приняли к сведению заявленное Россией намерение выйти из Договора по открытому небу. «Избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору по открытому небу на некоторое время подорвало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе», — говорил он.

В пятницу, 15 января, МИД России объявил, что страна начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОНа из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях. В ноябре 2020 года из договора покинули США.

Еврокомиссия новости Договор по открытому небу
Материалы по теме
Эксперты оценили шансы Байдена вернуть Россию в Договор по открытому небу
Политика
МИД раскрыл детали разрыва Договора по открытому небу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter