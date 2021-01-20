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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые сообщили о распространении нового штамма коронавируса в Калифорнии

В американском штате Калифорния обнаружили новую мутацию коронавируса, которая, вероятно, появилась именно в этом регионе. Об этом сообщает газета New York Times.

В конце декабря ученые начали поиски «британского» штамма коронавируса, но вместе с ним обнаружили еще один новый вариант.

По информации издания, новая мутация CAL.20 °C могла появиться еще в июле, однако начала активно распространятся только в ноябре. Новый штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.

В немецкой клинике сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса
Общество
Фото:Alexander Koerner / Getty Images

«У нас была своя проблема, которая не перешла из Европы. Он (штамм) действительно появился здесь, и у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников», — сказала ученый из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Жасмин Пламмер.

При этом пока нет данных о том, что этот штамм более опасен, чем другие. Также неизвестно, передается ли он быстрее.

В середине декабря в Велкобритании обнаружили новый штамм коронавируса. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее «привычного» SARS-CoV-2. Позже новый вариант вируса распространился и на другие страны.

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Также мутация коронавируса была обнаружена в ЮАР. Этот штамм более агрессивный и заразный, он легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, установили ученые.

США Калифорния коронавирус новый штамм коронавируса
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