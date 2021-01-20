Ученые сообщили о распространении нового штамма коронавируса в Калифорнии

В американском штате Калифорния обнаружили новую мутацию коронавируса, которая, вероятно, появилась именно в этом регионе. Об этом сообщает газета New York Times.

В конце декабря ученые начали поиски «британского» штамма коронавируса, но вместе с ним обнаружили еще один новый вариант.

По информации издания, новая мутация CAL.20 °C могла появиться еще в июле, однако начала активно распространятся только в ноябре. Новый штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.

«У нас была своя проблема, которая не перешла из Европы. Он (штамм) действительно появился здесь, и у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников», — сказала ученый из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Жасмин Пламмер.