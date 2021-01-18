В немецкой клинике сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса

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Ранее неизвестную мутацию коронавируса обнаружили в Германии в клинике баварского города Гармиш-Партенкирхен. Об этом сообщает газета Merkur.

По словам управляющего больницы Франца Нидербюля, на прошлой неделе специалисты клиники выявили отклоняющиеся результаты при исследовании мазков пациентов. Замороженные образцы трех больных отправили на изучение в берлинскую клинику «Шарите». Там подтвердили подозрения баварских врачей о том, что это может быть новая вариация коронавируса.

«Это вариант, с которым там даже не знакомы», — рассказал Нидербюль.

При этом, по его словам, новая мутация не означает, что вирус стал более заразным. Врачи смогут дать более точные ответы об особенностях этой мутации к концу января, до этого времени они будут изучать вирус.