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Пандемия коронавируса ,  
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В немецкой клинике сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса

Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Ранее неизвестную мутацию коронавируса обнаружили в Германии в клинике баварского города Гармиш-Партенкирхен. Об этом сообщает газета Merkur.

По словам управляющего больницы Франца Нидербюля, на прошлой неделе специалисты клиники выявили отклоняющиеся результаты при исследовании мазков пациентов. Замороженные образцы трех больных отправили на изучение в берлинскую клинику «Шарите». Там подтвердили подозрения баварских врачей о том, что это может быть новая вариация коронавируса.

«Это вариант, с которым там даже не знакомы», — рассказал Нидербюль.

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При этом, по его словам, новая мутация не означает, что вирус стал более заразным. Врачи смогут дать более точные ответы об особенностях этой мутации к концу января, до этого времени они будут изучать вирус.

Медик добавил, что с начала пандемии COVID-19 по всему миру было зафиксировано более 12 тыс. изменений в строении вируса, поэтому причин для паники нет.

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В середине декабря новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Премьер-министр страны Борис Джонсон говорил, что этот вариант вируса может быть на 70% заразнее привычного. Случаи заражения «британским» штаммом были выявлены более чем в 50 странах, в том числе в России.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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