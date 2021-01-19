Песков объяснил события в США «проблемами с реализацией демократии»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле с тревогой наблюдают за происходящим в США, сообщает корреспондент РБК. По его словам, речь идет о серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации.

«В Америке налицо проблемы с реализацией демократии, с волеизъявлением, прозрачностью, международным мониторингом. Все эти проблемы привели к серьезной дестабилизации внутриполитической ситуации в стране, которая, к сожалению, привела к таким крайним выражениями, которые мы вместе с другими странами мира с тревогой наблюдали», — сказал он.

Ранее, 7 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о существующем в США расколе общества. По ее мнению, его причиной стала архаичность электоральной системы, которая не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

В конце ноября избирательную систему США критиковал президент Владимир Путин. По его словам, всему миру очевидно, что проблемы там есть, но изменять систему должны сами американцы.

«Как же не быть [проблемам], когда — это хорошо известно — кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Ну допустим, их 20, выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так, и так бывает, что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей», — обратил внимание российский лидер.

По результатам выборов в США победу одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Действующий президент страны Дональд Трамп пытался опротестовать результаты. Он утверждал, что выиграть в ряде ключевых штатов Байдену удалось благодаря допущенным нарушениям.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, попытавшись помешать утверждению результатов выборов. В результате беспорядков погибли пять человек. Демократическая партия посчитала Трампа виновным в подстрекательствах к бунту и инициировала процедуру импичмента.