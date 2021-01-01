Путин заявил о проблемах в системе выборов США

Голосование на выборах президента США (Фото: Scott Eisen / Getty Images)

В избирательной системе США есть проблемы, однако ее изменение — дело самих американцев, считает президент России Владимир Путин.

«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, — мне кажется, для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — заявил он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства упомянул институт выборщиков в Соединенных Штатах, за которыми остается окончательное решение о победителе на выборах.

«Как же не быть [проблемам], когда — это хорошо известно — кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Ну допустим, их 20, выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так — и так бывает, — что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей», — обратил внимание российский лидер.

В американской истории, по его мнению, «трижды было» так, что президент избирался большинством выборщиков, за которыми стоит меньше избирателей. «Разве это демократично?» — спросил российский президент.