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Выборы президента США ,  
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Путин заявил о проблемах в системе выборов США

Голосование на выборах президента США
Голосование на выборах президента США (Фото: Scott Eisen / Getty Images)

В избирательной системе США есть проблемы, однако ее изменение — дело самих американцев, считает президент России Владимир Путин.

«Совершенно очевидно — это для всех в мире ясно, — мне кажется, для американцев это понятно, что в избирательной системе США есть проблемы», — заявил он в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства упомянул институт выборщиков в Соединенных Штатах, за которыми остается окончательное решение о победителе на выборах.

«Как же не быть [проблемам], когда — это хорошо известно — кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Ну допустим, их 20, выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так — и так бывает, — что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей», — обратил внимание российский лидер.

В американской истории, по его мнению, «трижды было» так, что президент избирался большинством выборщиков, за которыми стоит меньше избирателей. «Разве это демократично?» — спросил российский президент.

Он отметил, что не намерен клеймить систему выборов в США. «Так было сделано давно. Как мне сказала одна из американских коллег в прошлом: «Мы к этому привыкли». Ну так практика сложилась. И нужно там что-то менять или не нужно — это не наше дело. Это дело самого американского народа», — продолжил Путин.

По его словам, если американцев «это устраивает», то «ради бога». В то же время, указал российский лидер, это не дает Вашингтону права «указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе в избирательном праве».

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Говоря о легитимности избранной власти в США, Путин отметил, что ее законность в первую очередь должны оценивать сами американцы.

«Это чрезвычайно важная вещь, потому что от этого зависит доверие народа той или иной страны к политическому руководству», — добавил президент России.

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Ранее Путин объяснил отсутствие поздравлений со стороны Москвы в адрес демократа Джо Байдена, которому СМИ отдали победу на выборах, желанием дождаться окончательных результатов. «Не то что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния», — пояснил он.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, но, по данным американских СМИ, Байден набирает необходимые 270 голосов выборщиков. Сам он также объявил о своей победе. В то же время его соперник, нынешний президент Дональд Трамп, отказался признать поражение и решил оспорить результаты голосования в суде.

Позже Трамп объявил себя победителем на выборах, заявив о нарушениях, в том числе Конституции. Байден, в свою очередь, допустил, что подаст на Трампа в суд в случае отказа передать власть.

14 декабря выборщики будут голосовать за кандидата в президенты.

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