Захарова объяснила беспорядки в США архаичной электоральной системой

Представитель внешнеполитического ведомства пожелала «дружественному американскому народу» достойно пережить происходящее

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала последние события в США, где в результате захвата Капитолия сторонниками Дональда Трампа погибли четыре человека.

По ее словам, события в Вашингтоне являются внутренним делом страны, однако, как считает представитель внешнеполитического ведомства России, в США наблюдается раскол общества. Его причиной Захарова назвала архаичность электоральной системы, которая не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений.

«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — написала Захарова.

В конце ноября избирательную систему США критиковал президент Владимир Путин. По его словам, всему миру очевидно, что проблемы там есть, но изменять систему должны сами американцы.

«Как же не быть [проблемам], когда — это хорошо известно — кандидат, который выигрывает в том или ином штате, забирает голоса всех выборщиков. Ну допустим, их 20, выиграл 11, а забирает все 20. Но может быть так — и так бывает, — что за этими выборщиками стоит меньшее количество избирателей», — обратил внимание российский лидер.

По словам Путина, если американцев «это устраивает», то «ради бога». В то же время, указал российский лидер, это не дает Вашингтону права «указывать пальцем на огрехи в других политических системах, в том числе в избирательном праве».

Накануне сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, пытаясь помешать утверждению результатов выборов, на которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Полиция и охрана конгресса применили оружие. В результате беспорядков погибли четыре человека, несколько десятков протестующих были задержаны.