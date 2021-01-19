Песков сообщил об участии Путина в крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин в этом году не изменил своей привычке окунаться в прорубь на Крещение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вы знаете, что он традиционно это делает. Традиции он не изменяет», — сказал он в ответ на вопрос, купался ли Путин в проруби в этом году.
Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января. По традиции праздник сопровождается массовыми купаниями в проруби.
В прошлом году о крещенских купаниях Путина не сообщалось. 19 января он принимал участие в конференции по Ливии в Берлине. В 2019 году и в 2018 году он окунался в прорубь. Песков в 2019 году отмечал, что президент придерживается традиции купаться в проруби на протяжении уже многих лет.