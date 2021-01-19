Как в России прошли крещенские купания. Фоторепортаж

В ночь на 19 января православные отметили Крещение Господне. Как, несмотря на пандемию COVID-19 и морозы, в России прошли крещенские купания — в фоторепортаже РБК

Православные христиане отмечают Крещение Господне. Из-за пандемии COVID-19 власти некоторых регионов отказались от проведения крещенских купаний в освященных прорубях. В РПЦ посоветовали не окунаться в ледяную воду и напомнили, что купания не предписаны церковью. Однако, несмотря на предостережения, пандемию и морозы, во многих частях России традиционные мероприятия все-таки состоялись. Как прошли купания — в фоторепортаже РБК