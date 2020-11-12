В ВОЗ назвали отличия симптомов гриппа и коронавируса

У коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа имеются схожие симптомы, однако дополнительным симптомом коронавируса могут быть такие симптомы, как потеря вкуса и обоняния, одышка и температура. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка», — говорится в заявлении организации.

В ВОЗ добавили, что при тяжелой форме коронавируса у пациентов наблюдаются такие симптомы, как одышка, потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.

С такими симптомами пациент должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В ВОЗ отметили, что к врачам следует обращаться и пациентам с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам, а также детям в возрасте до пяти лет и беременным женщинам.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что прогнозировать развитие пандемии в России тяжело, при этом в любой момент на него можно влиять.

Вуйнович также обратила особое внимание на то, что вирус часто передается между членами семьи, и отметила, что один заразившийся вне дома может передать инфекцию большому количеству людей. По словам представителя ВОЗ, в России принимаются комплексные меры для борьбы с коронавирусом, однако заболеваемость продолжает расти, как и в других странах.

По последним данным ВОЗ, с начала пандемии в мире заразились коронавирусом 51 251 715 человек. За сутки выявлено 490 478 случаев заражений COVID-19. Всего умерли 1,270,930 человек.