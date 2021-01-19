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В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека

В Новосибирске в результате пожара в гаражном комплексе погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Башкортостан

По данным следователей, возгорание произошло в 3:34 (23:24 мск) на втором этаже гаражного комплекса. Площадь пожара составила 120 кв. м. Открытое горение спасатели ликвидировали спустя час.

В СК рассказали, что в настоящее время на месте происшествия спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. По факту пожара проводится проверка.

Накануне следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в одной из квартир в Петрозаводске. Возгорание произошло 17 января. После тушения пожара в квартире были найдены тела двух погибших женщин и одного мужчины. Помимо этого, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка, позднее он умер. Дело возбудили по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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