В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека

В Новосибирске в результате пожара в гаражном комплексе погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Личности погибших устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

По данным следователей, возгорание произошло в 3:34 (23:24 мск) на втором этаже гаражного комплекса. Площадь пожара составила 120 кв. м. Открытое горение спасатели ликвидировали спустя час.

В СК рассказали, что в настоящее время на месте происшествия спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, в здании могли находиться еще люди. По факту пожара проводится проверка.