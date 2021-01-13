В Хабаровске при пожаре в девятиэтажке погибли пять человек

Фото: МЧС РФ

В Хабаровске загорелась квартира в жилой девятиэтажке. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, возгорание локализовали на площади 10 кв. м и потушили. «В настоящее время причины пожара устанавливаются, на месте пожара работает оперативная группа», — уточнили в МЧС.

Источник РБК в экстренных службах сообщил, что из-за пожара погибли пять человек. Информацию о жертвах подтвердили ТАСС в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Ранее при пожаре в девятиэтажке Екатеринбурга погибли восемь человек, среди них мать с семилетней дочкой. Несмотря на то что огонь не вышел за пределы одной квартиры, в подъезде было сильное задымление. Среди версий случившегося — замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. СК завел дело по по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).