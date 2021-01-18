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В Уфе произошел пожар на фанерном заводе

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

На Уфимском фанерно–плитном комбинате произошел пожар, сообщает главное управление МЧС России по Башкирии.

По данным ведомства, на втором этаже завода загорелась готовая продукция (листы древесноволокнистой плиты) на площади 100 кв. м. Из здания эвакуировали 12 человек, никто не пострадал.

«Тушение пожара производится по повышенному рангу пожара № 3, которое осложняется большой пожарной нагрузкой», — сообщили в ГУ МЧС.

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Фото:Евгений Софийчук / ТАСС

К тушению огня от МЧС привлекли 68 человек и 20 единиц техники. Также на место происшествия выехал начальник регионального главка ведомства Марат Латыпов.

Помимо этого, на месте пожара работают лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. Причины произошедшего устанавливаются.

Накануне из-за задымления эвакуировали пациентов и персонал городской больницы подмосковного Серпухова. При проверке цокольного этажа здания пожарные обнаружили задымление в комнате, где находятся кондиционеры для томографов. По данным «Интерфакса», источник задымления локализовали на площади 2 кв. м.

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