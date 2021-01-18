СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петрозаводске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в одной из квартир жилого дома в Петрозаводске. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Пожар произошел 17 января в одной из квартир многоквартирного дома. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины.

Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка, однако время реанимационных действий ребенок скончался.

Дело возбудили по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Хабаровске. В результате погибли девять человек.