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СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петрозаводске

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в одной из квартир жилого дома в Петрозаводске. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Пожар произошел 17 января в одной из квартир многоквартирного дома. При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного мужчины.

Кроме того, из помещения извлекли двух живых мужчин и трехлетнего ребенка, однако время реанимационных действий ребенок скончался.
Дело возбудили по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В Екатеринбурге восемь человек погибли после пожара в квартире. Видео
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Ранее пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома в Хабаровске. В результате погибли девять человек. 

Карелия Петрозаводск Следственный комитет пожар уголовное дело
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