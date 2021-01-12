В Екатеринбурге восемь человек погибли после пожара в квартире. Видео

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52
(+0,64)
Инвестиции, 11 янв, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81
(+0,02)
Инвестиции, 11 янв, 13:57
Pfizer оценила возможность отдельной поставки вакцины в Россию
Общество, 12:48
Ученые узнали о позволивших коронавирусу передаться человеку изменениях
Общество, 12:46
Журналист сообщил об отказе бразильского футболиста перейти в «Зенит»
Спорт, 12:46
www.adv.rbc.ru
Гендиректором футбольного «Динамо» станет бывший топ-менеджер «Зенита»
Спорт, 12:41
Синоптики указали на «синие» морозы в Сибири и европейской части России
Общество, 12:39
Как прокачать свою бизнес-идею и получить инвестиции
РБК и Сбер500, 12:35
В Москве назвали долю пожилых среди получивших вакцину от коронавируса
Общество, 12:34
Управленческая экзотика: как в компании могут ужиться два гендиректора
Pro, 12:33
Владельцы ставшей причиной протестов компании обжаловали национализацию
Бизнес, 12:32
Власти Москвы назвали самые популярные автомобильные маршруты начала года
Авто, 12:17
В России анонсировали полное восстановление транзита нефти из Казахстана
Экономика, 12:14
Глава Министерства внутренней безопасности США подал в отставку
Политика, 12:14
В Екатеринбурге восемь человек погибли после пожара в квартире. Видео
Общество, 12:07
WhatsApp исключил просмотр переписки пользователей из-за новых правил
Технологии и медиа, 12:06
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
12 янв, 12:07
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
В Екатеринбурге восемь человек погибли после пожара в квартире. Видео
В Екатеринбурге при пожаре в квартире погибли восемь человек. Одна из погибших просила о помощи в своем Twitter
Video
Екатеринбург
пожар
дом
квартира
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Появилось видео с места пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге
Общество
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2021
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter