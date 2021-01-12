При пожаре в девятиэтажке Екатеринбурга погибли восемь человек

В Екатеринбурге загорелась квартира девятиэтажного жилого дома, погибли восемь человек. Об этом сообщают источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах региона.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что среди жертв есть ребенок.

ГУ МЧС по области сообщает, что пожар вспыхнул по адресу: ул. Рассветная, д. 7. Возгорание началось в квартире на втором этаже. «В подъезде, по всем этажам было плотное задымление», — уточняется в сообщении.

Спасатели эвакуировали из подъезда горящей квартиры 90 человек, в том числе девять детей. О жертвах на сайте главка МЧС не сообщается, говорится только, что «в результате пожара есть пострадавшие».