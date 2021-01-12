СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге
Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в девятиэтажке Екатеринбурга, из-за которого погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передает «Интерфакс».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
«По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок», — указано в сообщении.
Ранее о смерти людей на пожаре сообщали источники ТАСС и «РИА Новости».