СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 74,52 (+0,64) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 90,81 (+0,02) Инвестиции, 11 янв, 13:57
Прокуратура назвала возможную причину пожара в Екатеринбурге Общество, 08:04 Как маркетинговая ошибка Pepsi привела к хаосу — Bloomberg Pro, 08:04 Сбербанк и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники Финансы, 08:00 ЦИК Казахстана назвала прошедшие в парламент партии Политика, 07:57 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 07:50 Авдолян заложил Эльгу в Россельхозбанке и Газпромбанке Бизнес, 07:30 Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США Политика, 07:27 Иркутский губернатор поручил проверить дома и после землетрясения Общество, 07:25 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 07:15 СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге Общество, 07:08 Эксперты назвали главные риски внедрения цифрового рубля в России Финансы, 07:00 США пригласили Россию на инаугурацию Байдена Политика, 06:44 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 06:33 Вторая попытка демократов объявить импичмент Трампу. Что важно знать Политика, 06:30
Общество ,  
0 

СК завел дело после гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожара в девятиэтажке Екатеринбурга, из-за которого погибли восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, передает «Интерфакс».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

При пожаре в девятиэтажке Екатеринбурга погибли восемь человек
Общество
Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

«По имеющейся предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок», — указано в сообщении.

Ранее о смерти людей на пожаре сообщали источники ТАСС и «РИА Новости».

Возгорание началось в квартире на втором этаже. Спасатели эвакуировали 90 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова указала, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В квартире нашли много окурков, ее жители пользовались горелками.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году
Екатеринбург пожар жертвы СК
Материалы по теме
При пожаре в девятиэтажке Екатеринбурга погибли восемь человек
Общество
Хозяйку частного дома престарелых под Тюменью арестовали по делу о пожаре
Общество
В Петербурге полицейские спасли трехлетнюю девочку при пожаре в квартире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter