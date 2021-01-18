Возле здания парламента в Мичигане собрались вооруженные американцы

Десятки вооруженных граждан собрались возле здания Капитолия в штате Мичиган (США). Об этом сообщает телеканал MSNBC.

Как следует из репортажа ведущей телеканала, у собравшихся при себе имеется оружие.

16 января полиция в Вашингтоне задержала вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания конгресса США. Задержанным оказался житель штата Вирджиния по имени Уэсли Алан Билер. На автомобиле он подъехал к контрольно-пропускному пункту перед зданием Капитолия, однако его пропуск на территорию оказался недействительным. Полицейские изъяли у него пистолет и более 500 патронов для него и дробовика. В итоге мужчину арестовали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов и другие правонарушения.

В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне был введен режим чрезвычайной ситуации. Как ранее сообщили в пресс-службе Нацгвардии, к дню инаугурации Байдена власти намерены перебросить в Вашингтон около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для поддержания правопорядка.

Ранее американские сенаторы предупредили о том, что в день инаугурации Байдена сторонники Дональда Трампа намерены штурмовать здание Капитолия в Вашингтоне.

6 января сторонники Трампа устроили штурм здания Капитолия в Вашингтоне в то время, когда сенаторы планировали утвердить итоги голосования выборщиков. Тогда сторонники Трампа устроили потасовки с полицейскими и ворвались в здание Капитолия, сорвав заседание конгресса США. В результате стычек погибли четыре человека, а также один полицейский.

Впоследствии в обращении к нации Трамп опроверг причастность своих сторонников к штурму Капитолия.