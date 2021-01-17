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У Капитолия задержали мужчину с пистолетом и 500 патронами

Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания конгресса США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицейский отчет.

Инцидент произошел накануне вечером, около 18:30 по местному времени. Житель штата Вирджиня по имени Уэсли Алан Билер на автомобиле подъехал к контрольно-пропускному пункту перед зданием Капитолия. Его пропуск на территорию оказался недействительным.

Когда полиция спросила его, есть ли при нем оружие, Билер ответил, что в бардачке пикапа лежит пистолет Glock. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолет и более 500 патронов для него и дробовика.

Власти сообщили о переброске в Вашингтон около 25 тыс. военнослужащих
Политика

В итоге мужчину арестовали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов и другие правонарушения.

В Вашингтоне перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, запланированной на 20 января, введено чрезвычайное положение. К этому дню власти перебросят в столицу около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для поддержания правопорядка.

Ранее американских сенаторов предупредили, что вооруженные сторонники действующего президента Дональда Трампа планируют штурмовать здание Капитолия в день инаугурации. Директор ФБР Кристофер Рэй также заявлял возможных беспорядках в этот день в Вашингтоне.

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