У Капитолия задержали мужчину с пистолетом и 500 патронами

Полиция Капитолия в Вашингтоне задержала вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания конгресса США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицейский отчет.

Инцидент произошел накануне вечером, около 18:30 по местному времени. Житель штата Вирджиня по имени Уэсли Алан Билер на автомобиле подъехал к контрольно-пропускному пункту перед зданием Капитолия. Его пропуск на территорию оказался недействительным.

Когда полиция спросила его, есть ли при нем оружие, Билер ответил, что в бардачке пикапа лежит пистолет Glock. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пистолет и более 500 патронов для него и дробовика.

В итоге мужчину арестовали за хранение незарегистрированного огнестрельного оружия и боеприпасов и другие правонарушения.