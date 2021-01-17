Навальный вылетел из Берлина в Москву

Столичная прокуратура ранее сочла встречу Навального во Внуково несанкционированным массовым мероприятием и предостерегла от участия в ней. Утром 17 января в Санкт-Петербурге задержали как минимум восемь человек, собиравшихся лететь в столицу встречать оппозиционера.

Навальный проходил в Германии лечение в клинике «Шарите». Оппозиционеру стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Его самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, а через два дня перевезли в берлинскую клинику. Немецкие власти, а затем и независимые европейские лаборатории сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Омские врачи исключили вероятность отравления и посчитали основной причиной ухудшения его самочувствия нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов, Москва неоднократно опровергала причастность к отравлению Навального.

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В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.



В Федеральной службе безопасности сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».

ФСИН заявила, что собирается задержать оппозиционера: ведомство утверждает, что он нарушил режим по «делу «Ив Роше». Служба через суд потребовала изменить его условный срок на реальный.