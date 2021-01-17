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Отравление Навального ,  
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Навальный вылетел из Берлина в Москву

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Reuters)

Самолет «Победы» с оппозиционером Алексеем Навальным вылетел из берлинского аэропорта Бранденбург в Москву, передает Deutsche Welle.

В своем Instagram Навальный выложил видео с женой Юлией на борту самолета.

Как сообщает Deutsche Welle, одного из пассажиров рейса полиция сняла с самолета за агрессивное поведение.

В день прилета Навального Внуково вспомнило о немецких самолетах в 1941-м
Политика
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Согласно расписанию, рейс должен прибыть во Внуково в 19:20. Как сообщает корреспондент РБК, в аэропорт начали пропускать только по билетам на самолет. Вход в зону прилета международных рейсов закрыт, встречать пассажиров можно только на улице. Возле здания аэропорта стоят автозаки.

Столичная прокуратура ранее сочла встречу Навального во Внуково несанкционированным массовым мероприятием и предостерегла от участия в ней. Утром 17 января в Санкт-Петербурге задержали как минимум восемь человек, собиравшихся лететь в столицу встречать оппозиционера.

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Навальный проходил в Германии лечение в клинике «Шарите». Оппозиционеру стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Его самолет экстренно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу, а через два дня перевезли в берлинскую клинику. Немецкие власти, а затем и независимые европейские лаборатории сообщили, что в организме Навального нашли следы боевого яда из группы «Новичок». Омские врачи исключили вероятность отравления и посчитали основной причиной ухудшения его самочувствия нарушение обмена веществ, вызвать которое мог целый ряд факторов, Москва неоднократно опровергала причастность к отравлению Навального.

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В декабре CNN, Bellingcat, The Insider и Spiegel опубликовали расследование об отравлении Навального. Его авторы связали покушение с сотрудниками ФСБ.

В Федеральной службе безопасности сочли расследование «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников», а президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб».

ФСИН заявила, что собирается задержать оппозиционера: ведомство утверждает, что он нарушил режим по «делу «Ив Роше». Служба через суд потребовала изменить его условный срок на реальный.

Алексей Навальный Берлин «Победа» Москва Германия аэропорт
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