В день прилета Навального Внуково вспомнило про немецкие самолеты в 1941

В день прилета Навального из Берлина аэропорт напомнил, что «достойно встретил» немецкие самолеты в 1941 году. Позже пресс-служба аэропорта добавила, что в публикации нет аналогий и «тайных смыслов»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Аэропорт Внуково в день планируемого возвращения оппозиционера Алексея Навального в Москву в своем Twitter напомнил о самолетах из Германии в 1941 году.

«Мы достойно «встретили» самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м», — говорится в ответе пресс-службы аэропорта пользователям Twitter. Во Внуково указали, что в этом году аэропорту исполняется 80 лет, и «за эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий».

Позднее аэропорт выразил сожаление, что сообщение вызвало «превратное представление», добавив, что считает своей главной задачей обслуживание пассажиров.