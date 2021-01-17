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Отравление Навального ,  
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В день прилета Навального Внуково вспомнило про немецкие самолеты в 1941

В день прилета Навального из Берлина аэропорт напомнил, что «достойно встретил» немецкие самолеты в 1941 году. Позже пресс-служба аэропорта добавила, что в публикации нет аналогий и «тайных смыслов»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Аэропорт Внуково в день планируемого возвращения оппозиционера Алексея Навального в Москву в своем Twitter напомнил о самолетах из Германии в 1941 году.

«Мы достойно «встретили» самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м», — говорится в ответе пресс-службы аэропорта пользователям Twitter. Во Внуково указали, что в этом году аэропорту исполняется 80 лет, и «за эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий».

Позднее аэропорт выразил сожаление, что сообщение вызвало «превратное представление», добавив, что считает своей главной задачей обслуживание пассажиров.

В другом сообщении пресс-служба аэропорта заявила, что «нет никакой аналогии, толкований и тайных смыслов». Там напомнили, что Внуково был открыт 2 июля 1941 года. «За эти годы мы стали свидетелями множества самых разных событий».

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Политика
Алексей Навальный

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Вечером 17 января Навальный прилетает во Внуково из Берлина рейсом «Победы». В Германии он проходил лечение с конца августа. Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как плохо себя почувствовал во время перелета из Томска в Москву. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Москва причастность к отравлению политика неоднократно опровергала.

Московская прокуратура предостерегла граждан от участия во встрече Навального, сочтя это несанкционированным массовым мероприятием. Утром 17 января в петербургском аэропорту Пулково задержали как минимум восемь человек, которые собирались полететь в столицу встречать оппозиционера. В их числе — корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.

Ко Внуково прибыла колонна автозаков, передает «Дождь». Как сообщает Telegram-канал Aвтозак-live, в аэропорту в международной зоне прилета установили ширму.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее заявила, что намерена задержать Навального, как только он вернется в Россию. Ведомство обвинило оппозиционера в нарушении режима по делу «Ив Роше» и потребовало изменить его условный срок на реальный.

Автор
Наталия Анисимова
Внуково Алексей Навальный
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