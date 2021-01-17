У аэропорта Внуково заметили автозаки

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В Москве рядом с аэропортом Внуково, куда в 19:20 мск должен приземлиться самолет, одним из пассажиров которого является оппозиционер Алексей Навальный, очевидцы заметили автозаки ОМОН. Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

«На парковке проезжающие люди замечают автозаки ОМОНа», — говорится в сообщении канала. Также отмечается, что у здания был выставлен забор. Также о движущихся в сторону Внуково автозаках сообщает телеканал «Дождь».

Как сообщает Telegram-канал Baza, в аэропорту планируется присутствие около ста сотрудников полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу линейного управления на транспорте МВД по ЦФО.