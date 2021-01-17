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У аэропорта Внуково заметили автозаки

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве рядом с аэропортом Внуково, куда в 19:20 мск должен приземлиться самолет, одним из пассажиров которого является оппозиционер Алексей Навальный, очевидцы заметили автозаки ОМОН. Об этом сообщает Telegram-канал Avtozak LIVE.

«На парковке проезжающие люди замечают автозаки ОМОНа», — говорится в сообщении канала. Также отмечается, что у здания был выставлен забор. Также о движущихся в сторону Внуково автозаках сообщает телеканал «Дождь».

В Петербурге задержали летевшего встречать Навального журналиста Френкеля
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Давид Френкель

Как сообщает Telegram-канал Baza, в аэропорту планируется присутствие около ста сотрудников полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу линейного управления на транспорте МВД по ЦФО.

Ранее Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января рейсом «Победы» в аэропорт Внуково. Он прилетит из Германии, где в конце августа оказался на лечении. После этого Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что намерена задержать Навального, так как он объявлен в розыск: ведомство обвинило оппозиционера в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по «делу «Ив Роше» и через суд потребовало изменить условный срок на реальный. Столичная прокуратура опубликовала предупреждение, в котором напомнила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях в связи с появившимися в соцсетях предложениями встретить оппозиционера в аэропорту.

В воскресенье, 17 января, стало известно о задержании как минимум восьми сторонников Навального, которые хотели добраться из Санкт-Петербурга в Москву для встречи оппозиционера в аэропорту.

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