Во Внуково начали пропускать по билетам на самолет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В здание аэропорта Внуково, в который вечером из Германии должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, начали пропускать только по билетам на самолет, передает корреспондент РБК.

Вход в зону прилета международных рейсов закрыт, встречать пассажиров можно только на улице, сообщает корреспондент. У перекрытой зоны международных рейсов скопилось около 100 человек, отмечает он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о мерах полицейского усиления в аэропорту Внуково, и порекомендовали обратиться в пресс-службу управления МВД на транспорте по ЦФО. РБК обратился за комментарием в пресс-службу линейного управления на транспорте МВД по ЦФО.

Утром в Санкт-Петербурге задержали как минимум восемь человек, собиравшихся лететь в Москву, чтобы встретить оппозиционера. Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального и напомнила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях. Возле аэропорта замечены автозаки.