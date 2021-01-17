Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 73,55 (-0,25) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 89,25 (-0,39) Инвестиции, 15 янв, 13:58
Власти Турции назвали причину потопления сухогруза Avrin Общество, 16:41 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 16:38 Во Внуково начали пропускать по билетам на самолет Политика, 16:30 В день прилета Навального Внуково вспомнило про немецкие самолеты в 1941 Политика, 16:28 В Москве задержали или отменили более 40 рейсов Общество, 16:18 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 15:49 У аэропорта Внуково заметили автозаки Политика, 15:48 Новичок «Спартака» назвал большой честью выступать под номером Цымбаларя Спорт, 15:44 Сборная России без Логинова завершила масс-старт без медалей Спорт, 15:42 В Подмосковье погиб ребенок при катании с горки на детской площадке Общество, 15:37 Тренер сборной России рассказал о причинах снятия Логинова с масс-старта Спорт, 15:31 Самолет «Победы» сел в Минводах из-за ухудшения состояния пассажира Общество, 15:23 Врач-диетолог советует: как изменить жизнь за 45 дней РБК, Перекрёсток и Almette, 15:00 Власти Турции сообщили о гибели двух россиян с затонувшего сухогруза Общество, 14:47
Отравление Навального ,  
0 

Во Внуково начали пропускать по билетам на самолет

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В здание аэропорта Внуково, в который вечером из Германии должен прилететь оппозиционер Алексей Навальный, начали пропускать только по билетам на самолет, передает корреспондент РБК.

Вход в зону прилета международных рейсов закрыт, встречать пассажиров можно только на улице, сообщает корреспондент. У перекрытой зоны международных рейсов скопилось около 100 человек, отмечает он.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о мерах полицейского усиления в аэропорту Внуково, и порекомендовали обратиться в пресс-службу управления МВД на транспорте по ЦФО. РБК обратился за комментарием в пресс-службу линейного управления на транспорте МВД по ЦФО.

Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального
Политика
Алексей Навальный

Утром в Санкт-Петербурге задержали как минимум восемь человек, собиравшихся лететь в Москву, чтобы встретить оппозиционера. Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального и напомнила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях. Возле аэропорта замечены автозаки.

Ранее Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января. Он прилетит из Германии, где в конце августа оказался на лечении. Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию об отравлении. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Москва причастность к отравлению оппозиционера неоднократно опровергала.

Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что намерена задержать Навального, так как он объявлен в розыск: ведомство обвинило оппозиционера в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по «делу «Ив Роше» и через суд потребовало изменить условный срок на реальный. Навальный находится в розыске с 29 декабря. ФСИН сообщила об этом 14 января, на следующий день после того, как он объявил о своем возвращении.

Алексей Навальный Внуково
Материалы по теме
В Петербурге задержали летевшего встречать Навального журналиста Френкеля
Политика
Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального
Политика
Германия заявила о передаче России данных по Навальному
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter