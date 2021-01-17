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Отравление Навального ,  
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В Петербурге задержали летевшего встречать Навального журналиста Френкеля

Давид Френкель
Давид Френкель (Фото: merr1k / Twitter)

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался полететь в Москву на встречу оппозиционера Алексея Навального во Внуково. Об этом Френкель сообщил РБК.

«Задержали на стойке регистрации, явно специально долго регистрировали, ждали полицию. Сначала транспортная, проверка документов, потом из главка. Сказали, поступил КУСП (Книга учета сообщений о преступлениях/правонарушениях. — РБК), что я, возможно, организатор или участник массовых беспорядков в Москве», — сказал журналист. Он отметил, что показывал сотрудникам полиции редакционное задание и удостоверение.

Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального.

По словам Френкеля, его отвезли в 51-й отдел полиции. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального
Политика
Алексей Навальный

По данным «Новой газеты», за последние сутки было задержано восемь человек, которые намеревались встретить Навального во Внуково.

Ранее Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января. Он прилетит из Германии, где в конце августа оказался на лечении. Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Москва причастность к отравлению политика неоднократно опровергала.

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ФСИН заявила о намерении задержать Навального
Политика
Алексей Навальный

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила, что намерена задержать Навального, так как он объявлен в розыск: ведомство обвинило оппозиционера в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по «делу «Ив Роше» и через суд потребовало изменить условный срок на реальный.
«В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 года УФСИН не известно, 27.11.2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29.12.2020 года осужденный Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А. Учитывая указанные факты злостных нарушений <...>, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — сообщило ведомство 14 января.

После того как Навальный публично сообщил о своем возращении, назвав рейс, на котором прилетает, столичная прокуратура опубликовала предупреждение, в котором напомнила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях.

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