В Петербурге задержали летевшего встречать Навального журналиста Френкеля

По данным «Новой газеты», за последние сутки было задержано восемь человек, которые намеревались встретить Навального во Внуково.

Ранее Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января. Он прилетит из Германии, где в конце августа оказался на лечении. Оппозиционера доставили в берлинский госпиталь «Шарите» из Омска. Там он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ и исключали версию с отравлением. Правительство Германии позже заявило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Москва причастность к отравлению политика неоднократно опровергала.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила, что намерена задержать Навального, так как он объявлен в розыск: ведомство обвинило оппозиционера в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции по «делу «Ив Роше» и через суд потребовало изменить условный срок на реальный.

«В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 года УФСИН не известно, 27.11.2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29.12.2020 года осужденный Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А. Учитывая указанные факты злостных нарушений <...>, УФСИН России по г. Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — сообщило ведомство 14 января.

После того как Навальный публично сообщил о своем возращении, назвав рейс, на котором прилетает, столичная прокуратура опубликовала предупреждение, в котором напомнила об уголовной ответственности за организацию и участие в несогласованных с властями массовых мероприятиях.