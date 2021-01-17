В Петербурге задержали летевшего встречать Навального журналиста Френкеля
В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержали корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который собирался полететь в Москву на встречу оппозиционера Алексея Навального во Внуково. Об этом Френкель сообщил РБК.
«Задержали на стойке регистрации, явно специально долго регистрировали, ждали полицию. Сначала транспортная, проверка документов, потом из главка. Сказали, поступил КУСП (Книга учета сообщений о преступлениях/правонарушениях. — РБК), что я, возможно, организатор или участник массовых беспорядков в Москве», — сказал журналист. Он отметил, что показывал сотрудникам полиции редакционное задание и удостоверение.
Прокуратура предостерегла москвичей от участия во встрече Навального.
По словам Френкеля, его отвезли в 51-й отдел полиции. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.