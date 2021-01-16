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Пандемия коронавируса ,  
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В КНР за пять дней возвели больницу на 1,5 тыс. мест для больных COVID-19

Фото: Xiao Yijiu / Xinhua via AP
Фото: Xiao Yijiu / Xinhua via AP

Специалисты за пять дней возвели в китайской провинции Хэбэй на севере страны больницу на 1,5 тыс. палат для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Больница располагается в городе Наньгун, куда пациентов с коронавирусом привозят из прилегающего региона. В ближайшие дни планируется возвести еще шесть аналогичных объектов, в которых будет насчитываться порядка 6,5 тыс. специализированных помещений.

Площадь стандартной больничной палаты составляет 18 кв. м. Каждая комната проветривается и обогревается, имеет точку доступа к интернету и отдельный санузел. Параллельно в городе Шицзячжуан — административном центре Хэбэя — ведется строительство аналогичного медицинского центра на 3 тыс. палат.

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Фото:Aly Song / Reuters

В прошлом году в китайском Ухане, который стал очагом распространения коронавируса, за 15 дней построили аналогичный специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом.

В Ухане в конце декабря 2019 года произошла вспышка коронавируса. Затем болезнь распространилась и на другие регионы страны и мира. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией.

13 марта в Китае зарегистрировали первый смертельный случай от заболевания COVID-19 впервые за последние восемь месяцев. Пациент умер в провинции Хэбэй от осложнений, вызванных вирусом.

Китай больница коронавирус COVID-19
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