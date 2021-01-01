В Китае впервые выявили «британский» штамм коронавируса

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Первый случай заражения штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который ранее обнаружили в Великобритании, впервые был выявлен в Китае. Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Новым штаммом заразилась 23-летняя студентка, которая недавно вернулась в Шанхай из Великобритании. Она получила положительный тест на коронавирус 14 декабря, после чего ее госпитализировали. Отмечается, что за два дня до вылета в Китай из Великобритании тест на COVID-19 был отрицательным.

После того как образец сданного девушкой материала был генетически секвенирован, специалисты пришли к выводу, что штамм обнаруженного вируса отличается от того, что был выявлен ранее в Шанхае. Впоследствии выяснилось, что вирус аналогичен «британскому» штамму.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Китае выявлено 95 944 случая заражения коронавирусом. Умерли 4782 человека.

Глава Минздрава Великобритании сообщил об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.

Ранее случаи заражения новым штаммом были выявлены в Дании, ЮАР, Германии, Нидерландах, Сингапуре, Франции, Японии, Австралии, Канаде, США, Финляндии, Южной Корее и Иордании. На фоне распространения нового штамма коронавируса некоторые страны ограничили транспортное сообщение с Великобританией и другими государствами, где он обнаружен. Россия также приостановила авиасообщение с Великобританией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что в России этого штамма вируса нет.