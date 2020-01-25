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В Ухане построят второй госпиталь для заболевших коронавирусом

В китайском городе Ухань построят второй специализированный госпиталь для заразившихся коронавирусом 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».

Больницу на 1,3 тыс. мест планируют достроить примерно через 15 дней.

Ранее сообщалось, что в Ухане начали возводить первый госпиталь для больных коронавирусом. Его площадь составит 25 тыс. кв. м, больница рассчитана на 1 тыс. пациентов. Строительство планируют завершить за шесть дней — уже к 3 февраля. За основу проекта взяли пекинскую больницу «Сяотаншань», построенную всего за неделю на фоне вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Китай пообещал построить больницу для пациентов с коронавирусом за 6 дней
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Ухань стал первым городом, где в конце декабря произошла вспышка неизвестного ранее коронавируса. Затем болезнь распространилась и на другие регионы страны. К настоящему моменту количество заразившихся превысило 1,3 тыс. человек, включая 41 погибшего от болезни. Кроме того, случаи заражения зафиксированы в Японии, Сингапуре, Южной Корее, Франции, США и других регионах.

Теги: Китай, госпиталь, коронавирус
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