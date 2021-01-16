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Париж выразил сожаление из-за выхода России из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел Франции выразило сожаление из-за выхода России из договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Франция сожалеет об объявлении Российской Федерации о своем намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора о режиме «открытого неба», который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасность на нашем континенте. Мы (МИД Франции. — РБК) надеемся, что Российская Федерация пересмотрит свое решение, которое подрывает сам договор и, кроме того, наши усилия по укреплению взаимного доверия и укреплению нашей коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия

Россия начала процесс выхода из Договора по открытому небу 15 января. Как объяснили в МИД России, выход из соглашения обусловлен отсутствием прогресса в стабилизации действия документа.

Договор по открытому небу, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки. Документ подписали представители 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он состоит из преамбулы, 19 статей и 12 приложений. В настоящий момент участниками Договора являются 34 государства.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из этого соглашения в мае 2020 года. Свое решение он объяснил тем, что Россия не соблюдает условия данного соглашения.

В ноябре того же года помощник президента США Роберт О’Брайен подтвердил, что США больше не являются участником договора. По мнению госсекретаря Майка Помпео, благодаря выходу из соглашения США станут более защищенной страной.

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