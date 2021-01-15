В НАТО оценили решение России о выходе из Договора по открытому небу

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия (Фото: Olivier Matthys / AP)

В НАТО приняли к сведению заявленное Россией намерение выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом РБК сообщил заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казалет.

«Избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору по открытому небу на некоторое время подорвало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе», — добавил он.

Казалет заверил, что страны-участницы НАТО привержены международному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, и союзники продолжают консультироваться о будущем контроля над вооружениями.

Пресс-секретарь НАТО добавил, что Североатлантический альянс остается открыт для диалога в Совете Россия — НАТО по вопросам снижения рисков и транспарентности.