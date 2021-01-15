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Политика ,  
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В НАТО оценили решение России о выходе из Договора по открытому небу

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия (Фото: Olivier Matthys / AP)

В НАТО приняли к сведению заявленное Россией намерение выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом РБК сообщил заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казалет.

«Избирательное выполнение Россией своих обязательств по Договору по открытому небу на некоторое время подорвало вклад этого важного договора в безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе», — добавил он.

Казалет заверил, что страны-участницы НАТО привержены международному контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, и союзники продолжают консультироваться о будущем контроля над вооружениями.

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Пресс-секретарь НАТО добавил, что Североатлантический альянс остается открыт для диалога в Совете Россия — НАТО по вопросам снижения рисков и транспарентности.

Ранее МИД России объявил, что Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из ДОНа из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях. В ноябре 2020 года из договора вышли США.

Авторы
Елизавета Ламова, Виктория Тютина
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