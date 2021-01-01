Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Правительство ликвидирует восемь институтов развития Бизнес, 01:00 СК проверит на лжесвидетельство семью погибшего в ДТП с Ефремовым Общество, 00:35 «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ.РФ Бизнес, 00:30 Вся жизнь — игра: поколение Z и геймификация Совместный проект, 00:28 Российский теннисист второй раз в истории выиграл Итоговый турнир ATP Спорт, 00:00 Правительство запустит реформу институтов развития Бизнес, 00:00 Перед второй волной пандемии эксперты оставили в зоне риска 35 банков Финансы, 00:00 Помпео оценил пользу для США от выхода из Договора об открытом небе Политика, 22 ноя, 23:57 Куршская коса на авто: что посмотреть в Калиниграде и окрестностях РБК и Cordiant, 22 ноя, 23:19 Белоруссия включит представителей руководства ЕС в санкционные списки Политика, 22 ноя, 23:14 Путин описал статус Нагорного Карабаха Политика, 22 ноя, 23:10 В Москве за сутки умер 71 человек с COVID-19 Общество, 22 ноя, 23:06 Чем экотропы отличаются от обычных дорожек в парке и что такое плоггинг РБК и ДПиООС, 22 ноя, 22:31 СМИ сообщили о задержании начальника отдела МВД по Кизлярскому району Общество, 22 ноя, 22:30
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Политика ,  
0 

Помпео оценил пользу для США от выхода из Договора об открытом небе

Благодаря выходу Соединенных Штатов из Договора об открытом небе (ДОН) Америка будет больше защищена. Об этом заявил в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня, согласно представленному ранее уведомлению, выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу вступил в силу. Благодаря этому Америка больше защищена, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств», — написал американский дипломат. 

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил сожаление в связи с выходом США из договора. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Мы чрезвычайно сожалеем, что США решились на такой шаг и теперь его реализовали. Наш собственный подход к договору остается неизменным: мы считаем его важной частью архитектуры контроля над вооружениями, который вносит вклад во взаимное доверие и таким образом в безопасность в Северном полушарии, от Ванкувера до Владивостока. Федеральное правительство, само собой разумеется, будет и далее выполнять договор», — говорится в заявлении министра.

Хайко добавил, что четкой демонстрацией тому является приобритение новых наблюдательных самолетов типа Airbus A319. 

22 ноября помощник президента США Роберт О’Брайен подтвердил, что США больше не являются участником ДОН.

В МИД России, комментируя выход США из договор, заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения своих обязательств от стран, оставшихся в ДОН.

Москва призвала задуматься после выхода США из Договора по открытому небу
Политика
Самолет специального назначения Ту-214ОН, построенный для выполнения инспекционных полетов по программе &laquo;Открытое небо&raquo;

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения в мае текущего года. Он объяснил свое решение тем, что Россия не соблюдает условия данного соглашения.

Договор по открытому небу (ДОН), разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он состоит из преамбулы, 19 статей и 12 приложений. Теперь его участниками являются 34 государства. 

США Майк Помпео Договор по открытому небу
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Политика
В МИДе назвали главный вопрос о будущем Договора по открытому небу
Политика
Медведев назвал последствия выхода США из Договора по открытому небу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter