Помпео оценил пользу для США от выхода из Договора об открытом небе

Благодаря выходу Соединенных Штатов из Договора об открытом небе (ДОН) Америка будет больше защищена. Об этом заявил в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

«Сегодня, согласно представленному ранее уведомлению, выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу вступил в силу. Благодаря этому Америка больше защищена, поскольку Россия по-прежнему не выполняет своих обязательств», — написал американский дипломат.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил сожаление в связи с выходом США из договора. Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.

«Мы чрезвычайно сожалеем, что США решились на такой шаг и теперь его реализовали. Наш собственный подход к договору остается неизменным: мы считаем его важной частью архитектуры контроля над вооружениями, который вносит вклад во взаимное доверие и таким образом в безопасность в Северном полушарии, от Ванкувера до Владивостока. Федеральное правительство, само собой разумеется, будет и далее выполнять договор», — говорится в заявлении министра.

Хайко добавил, что четкой демонстрацией тому является приобритение новых наблюдательных самолетов типа Airbus A319.

22 ноября помощник президента США Роберт О’Брайен подтвердил, что США больше не являются участником ДОН.

В МИД России, комментируя выход США из договор, заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения своих обязательств от стран, оставшихся в ДОН.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения в мае текущего года. Он объяснил свое решение тем, что Россия не соблюдает условия данного соглашения.

Договор по открытому небу (ДОН), разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он состоит из преамбулы, 19 статей и 12 приложений. Теперь его участниками являются 34 государства.