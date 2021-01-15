Берлускони выписали из больницы в Монако

Сильвио Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписан из больницы в Монако, куда он попал для обследования из-за проблем с сердцем, сообщила агентству Associated Press пресс-служба политика.

Политик был госпитализирован в кардиотаракальный центр накануне, 14 января.

Берлускони заявил, что не беспокоится о своем состоянии, проведенные обследования были плановыми» Бывший председатель Совета министров Италии заметил, что переживает за итальянцев, болеющих COVID-19.

В сентябре 2019 года Берлускони госпитализировали из-за коронавируса приблизительно на десять дней. Он назвал этот период «самым опасным испытанием» в своей жизни. От СOVID-19 также лечилась старшая дочь лидера партии «Вперед, Италия» Марина Берлускони.