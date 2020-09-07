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У дочери Берлускони обнаружили коронавирус

Марина Берлускони
Марина Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

У Марины Берлускони. старшей дочери экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который госпитализирован с COVID-19, обнаружили коронавирус. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

По его данным, после серии отрицательных тестов на коронавирус последний, сделанный в выходные, дал положительный результат. Марина Берлускони, которая является президентом компаний Fininvest и Mondadori, чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

Агентство поясняет, что она вместе со своей семьей после обнаружения коронавируса у ее отца в соответствии с действующими правилами изолировала себя в своем миланском доме.

«Результаты тестов на коронавирус у других членов ее семьи пока неизвестны», — сообщает ANSA.

Заболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали
Общество
Сильвио Берлускони

О том, что 83-летний Берлускони заразился коронавирусом, стало известно 2 сентября. Позднее его привезли в клинику. Компьютерная томография показала у него развитие на ранней стадии двусторонней пневмонии.

В Кремле заявили о своей готовности в случае необходимости предоставить Берлускони медицинскую помощь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что, если это потребуется, соответствующее указание может дать Владимир Путин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Сильвио Берлускони, COVID-19, Милан, дочь
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