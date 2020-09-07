У дочери Берлускони обнаружили коронавирус

Марина Берлускони (Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters)

У Марины Берлускони. старшей дочери экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который госпитализирован с COVID-19, обнаружили коронавирус. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

По его данным, после серии отрицательных тестов на коронавирус последний, сделанный в выходные, дал положительный результат. Марина Берлускони, которая является президентом компаний Fininvest и Mondadori, чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

Агентство поясняет, что она вместе со своей семьей после обнаружения коронавируса у ее отца в соответствии с действующими правилами изолировала себя в своем миланском доме.

«Результаты тестов на коронавирус у других членов ее семьи пока неизвестны», — сообщает ANSA.