В Москве возобновились очные занятия для старшеклассников

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В московских школах 18 января возобновились очные занятия для учеников 6–11 классов. Ранее соответствующее распоряжение было опубликовано в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Транспортные карты школьников разблокированы, им снова доступен льготный проезд в общественном транспорте.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал мэр.

Ученики 1–5 классов были допущены до очных занятий еще 19 октября 2020 года, для учеников старших классов уроки проводились в дистанционном формате до конца второй четверти в соответствии с указом мэра (.pdf).

После возвращения к очному обучению школы обязаны строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае обнаружения хотя бы одного случая заболевания весь класс временно вернут на дистанционное обучение.