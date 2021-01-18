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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве возобновились очные занятия для старшеклассников

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В московских школах 18 января возобновились очные занятия для учеников 6–11 классов. Ранее соответствующее распоряжение было опубликовано в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Транспортные карты школьников разблокированы, им снова доступен льготный проезд в общественном транспорте.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — написал мэр.

Ученики 1–5 классов были допущены до очных занятий еще 19 октября 2020 года, для учеников старших классов уроки проводились в дистанционном формате до конца второй четверти в соответствии с указом мэра (.pdf).

После возвращения к очному обучению школы обязаны строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае обнаружения хотя бы одного случая заболевания весь класс временно вернут на дистанционное обучение.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

О планах вернуть очное обучение при первой возможности мэр говорил еще в декабре, в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме. Дистанционное обучение заменить очное не может, поэтому городские власти намерены его вернуть для всех школьников при первой возможности, говорил тогда градоначальник.

Столичные школьники возобновили учебу после длинных зимних каникул, которые были еще продлены на неделю по специальному распоряжению мэра из-за распространения COVID-19. Для московских вузов, колледжей, организаций дополнительного образования и спортивных школ очные занятия запрещены как минимум до 21 января. Учебные заведения должны продолжить дистанционное обучение или продлить каникулы.

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По словам Собянина, ситуация с распространением заболевания в столице прояснится в ближайшие дни, и это позволит мэрии принимать решения на более длительный срок. «Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — сообщил градоначальник.

Москва удерживает первое место среди российских регионов с наибольшим количеством заболевших в день. С начала января это число не опускалось ниже показателя 3,5 тыс. случаев в сутки. По уровню смертности на 100 тыс. человек в России Москва на втором месте (97,9 смертей на 100 тыс. заболевших), первое место остается у Санкт-Петербурга (161,6). При этом 14 января в столице зафиксировали минимальную за два месяца суточную смертность от коронавируса — 68 человек. Последний раз такое же количество умерших было 9 ноября. 15 января оперштаб отчитался о 81 умершем в Москве от COVID-19, 16 января — о 67.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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