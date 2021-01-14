Собянин сообщил о решающей роли ближайших дней для новых мер по COVID-19

Фото: Xisco Navarro / ZUMA / ТАСС

В ближайшие дни в Москве станет понятна ситуация с распространением коронавирусной инфекции, что позволит властям принять решения по необходимости ограничительных мер. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок», — отметил мэр.

По его словам, если ситуация стабилизируется, власти столицы рассмотрят возможность смягчения ряда ограничений.

Собянин также сообщил, что отменяет дистанционное обучение для московских школьников всех классов с понедельника, 18 января. Их социальные карты разблокируют. С октября учащиеся старших классов оставались на удаленке. При этом для вузов и колледжей ограничения сохраняются.