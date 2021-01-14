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Собянин сообщил о решающей роли ближайших дней для новых мер по COVID-19

Фото: Xisco Navarro / ZUMA / ТАСС
Фото: Xisco Navarro / ZUMA / ТАСС

В ближайшие дни в Москве станет понятна ситуация с распространением коронавирусной инфекции, что позволит властям принять решения по необходимости ограничительных мер. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок», — отметил мэр.

По его словам, если ситуация стабилизируется, власти столицы рассмотрят возможность смягчения ряда ограничений.

Собянин продлил дистанционное обучение в вузах и колледжах Москвы
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Собянин также сообщил, что отменяет дистанционное обучение для московских школьников всех классов с понедельника, 18 января. Их социальные карты разблокируют. С октября учащиеся старших классов оставались на удаленке. При этом для вузов и колледжей ограничения сохраняются.

В Москве, по данным оперативного штаба, с начала эпидемии выявили 871,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. За этот период выздоровели 715 438 человек, скончались 12 173.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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