Собянин сообщил о решающей роли ближайших дней для новых мер по COVID-19
В ближайшие дни в Москве станет понятна ситуация с распространением коронавирусной инфекции, что позволит властям принять решения по необходимости ограничительных мер. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок», — отметил мэр.
По его словам, если ситуация стабилизируется, власти столицы рассмотрят возможность смягчения ряда ограничений.
Собянин также сообщил, что отменяет дистанционное обучение для московских школьников всех классов с понедельника, 18 января. Их социальные карты разблокируют. С октября учащиеся старших классов оставались на удаленке. При этом для вузов и колледжей ограничения сохраняются.