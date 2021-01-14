Собянин назвал условие для возврата к «нормальной жизни» в Москве весной

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В мае москвичи смогут вернуться к нормальной жизни, если население будет прививаться от коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

«В конце января — в феврале мы увидим такую уже более стабильную динамику, снижение заболеваемости. Но чтобы как-то совсем себя уверенно чувствовать, я думаю, это май месяц», — сказал глава города.

Также Собянин рассказал, что число москвичей, которые сделали прививку от коронавируса, достигло 140 тыс. По его словам, за последние два дня в Москве «побили все рекорды» по записи на прививку. До Нового года на вакцинацию записывались по 7–8 тыс. человек в сутки, а сейчас это число увеличилось до 22–24 тыс., отметил мэр Москвы.

Наибольшее число новых заражений коронавирусом в Москве за все время эпидемии было зафиксировано 24 декабря 2020 года — 8203 человека в сутки. С тех пор их количество уменьшалось. Однако 14 января число заболевших снова начало увеличиваться: за сутки коронавирус выявили у 5893 москвичей.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что невозможно на 100% предугадать развитие ситуации с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим глава государства рекомендовал поддерживать коечный фонд в регионах.