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Власти Канады назвали даты слушаний по выдаче бывшего нациста Оберлендера

Гельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер (Фото: MichaelMostyn / Twitter )

Власти Канады в феврале начнут слушания по депортации бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, которого СК России считает причастным к геноциду в 1942 году в Ейске. Об этом РБК сообщила представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

Они назначены на 8 и 11 февраля 2021 года, заседания будут проходить в удаленном режиме.

В России в 2019 году возбудили дело о геноциде после того, как ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве детей в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В документах говорилось, что нацисты направили в Краснодарский край карательную команду, оснащенную мобильными газовыми камерами, которая в октябре 1942 года совершила массовое убийство в детдоме, истребив 214 детей.

Защита бывшего эсэсовца заявила о невозможности его депортации из Канады
Общество
Гельмут Оберлендер

В составе зондеркоманды были переводчики, некоторых из которых задержали и осудили. Однако Оберлендеру, как сообщали в СК, удалось скрыться от органов предварительного следствия после капитуляции Германии, и он избежал наказания. Он иммигрировал в Канаду, однако позднее канадские власти лишили его гражданства за сокрытие участия в действиях карательной команды.

СК запросил у Канады данные о 96-летнем Оберлендере. Однако его адвокаты утверждают, что, несмотря на отсутствие гражданства, он имеет статус лица, постоянно проживающего в Канаде, и миграционные службы не могут выписать приказ на его депортацию.

В марте 2020 года прокуратура Германии обратилась к властям России за доказательствами причастности экс-переводчика к массовому убийству детей.

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