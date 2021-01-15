Власти Канады назвали даты слушаний по выдаче бывшего нациста Оберлендера

Гельмут Оберлендер (Фото: MichaelMostyn / Twitter )

Власти Канады в феврале начнут слушания по депортации бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, которого СК России считает причастным к геноциду в 1942 году в Ейске. Об этом РБК сообщила представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

Они назначены на 8 и 11 февраля 2021 года, заседания будут проходить в удаленном режиме.

В России в 2019 году возбудили дело о геноциде после того, как ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве детей в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В документах говорилось, что нацисты направили в Краснодарский край карательную команду, оснащенную мобильными газовыми камерами, которая в октябре 1942 года совершила массовое убийство в детдоме, истребив 214 детей.

В составе зондеркоманды были переводчики, некоторых из которых задержали и осудили. Однако Оберлендеру, как сообщали в СК, удалось скрыться от органов предварительного следствия после капитуляции Германии, и он избежал наказания. Он иммигрировал в Канаду, однако позднее канадские власти лишили его гражданства за сокрытие участия в действиях карательной команды.