Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса весной

Россия не столкнется с новой волной коронавируса весной 2021 года, поскольку к тому моменту у населения сформируется достаточный иммунитет. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает «РИА Новости».

« (Весной) уже не будет волны (коронавируса), уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело — нечему гореть», — пояснил эксперт.

Жемчугов указал, что в Китае опасаются новой вспышки, так как у них COVID-19 переболела лишь малая часть большого населения.

Специалист отметил, что распространению инфекции весной помешает и солнечная погода. «Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз», — заявил он.