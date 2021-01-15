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Пандемия коронавируса ,  
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Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса весной

Россия не столкнется с новой волной коронавируса весной 2021 года, поскольку к тому моменту у населения сформируется достаточный иммунитет. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает «РИА Новости».

« (Весной) уже не будет волны (коронавируса), уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело — нечему гореть», — пояснил эксперт.

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Жемчугов указал, что в Китае опасаются новой вспышки, так как у них COVID-19 переболела лишь малая часть большого населения.

Специалист отметил, что распространению инфекции весной помешает и солнечная погода. «Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз», — заявил он.

Ранее главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко говорил, что коронавирус будет развиваться схоже с другими историческими эпидемиями и пройдет в три волны. «Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. У нас же не первая атака вируса на человечество», — сообщил Проценко. По его словам, три волны прежних заболеваний были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

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Негативное влияние солнца на COVID-19 подтверждали в Минздраве и Роспотребнадзоре. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в марте 2020-го рассказал, что оптимальной температурой для вируса является 6–8 градусов. Роспотребнадзор отмечал, что солнечные лучи способствуют разрушению коронавируса, а при температуре 30℃ и выше практически он «практически полностью теряет свою инфекционную активность».

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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